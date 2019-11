C’est un événement pour ses nombreux fans. Maître Gims a dévoilé dans la nuit de jeudi 28 à vendredi 29 novembre un nouveau clip. Une vidéo qui a fait vivement réagir son public sur les réseaux sociaux.

Si sa carrière n’est jalonée que de succès, Maître Gims rencontre aussi quelques obstacles. Dans une interview pour Konbini, l’artiste de 33 ans révélait pourquoi La Sexion d’Assaut ne pourrait jamais se reformer – et ce malgré l’envie des membres du groupe de se retrouver. Ce dernier expliquait que leur ancien manager Dawala – créateur du label Wati B – empêchait ce come-back et leur mettait des bâtons dans les roues « pour ses intérêts perso ». « Je vous invite, tous les supporters, tous les fans de la Sexion, à envoyer des messages à Dawala, parce que c’est le seul qui est contre ce projet», avait-il déclaré – déclenchant une vague de commentaires de la part de ses fans sur les réseaux sociaux.

Le monde de la musique n’est donc pas celui des Bisounours, et ça Maître Gims ne manque jamais une occasion de le dénoncer. Dans la nuit de jeudi 28 à vendredi 29 novembre, le mari de DemDem a dévoilé un nouveau clip – un extrait de son quatrième album qui sortira le 6 décembre prochain. « Le bonheur, c’est de continuer de désirer ce que l’on possède déjà, le diable ne dort que très peu, pour ne pas dire jamais », a-t-il écrit sur Instagram pour présenter le titre Le prix à payer. Dès les premières secondes, on y voit Gims se tailler une veine pour signer un contrat avec son sang. « On fait des choses qu’on regrette vraiment, avec le temps j’ai prêté serment », chante-t-il avant d’avouer qu’il rêvait d’une vie où il s’endort « sagement ».

Les fans de Maître Gims sous le choc

La première scène de la vidéo et les paroles de cette chanson inédite ont immédiatement alerté les internautes. « Maître Gims crie clairement à l’aide là », « Il est poignant », « Il a un sérieux problème là », « Il m’a fait peur », « J’espère que vous vous rendez compte qu’il illustre son pacte de sang avec le diable » , peut-on lire dans les nombreuses réactions sur Twitter. Un fan a préféré analyser le message et les images : « Il a eu le courage de faire un clip qui dénonce le milieu sombre de l’industrie, comme faire un pacte avec le diable pour réussir. » S’il a mis toute son âme dans cette réalisation, le message n’est cependant pas clair pour tout le monde.