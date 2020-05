Une peau hydratée et lumineuse

Avant de s’attaquer à l’application de votre maquillage, il faut s’assurer d’avoir une toile adéquate sur laquelle travailler. Aussi, vous devez préparer votre peau. Cette étape est d’autant plus importante pour un makeup lumineux, car les petits défauts peuvent facilement ternir le tout et faire diversion. La Crème Éclat Anti-taches Vinoperfect de Caudalie est notre indispensable du quotidien pour redonner à la peau un aspect uniforme et lumineux ! Elle contient de la Viniférine, un ingrédient 62 fois plus puissant que la vitamine C, mais également de la Niacinamide et des nacres minérales et naturelles. Ces supers composants aident à atténuer et anticiper les taches pigmentaires, hydratent la peau et lui redonnent sa luminosité naturelle perdue. La peau est plus claire, plus douce et uniforme bref, elle est plus belle !

Un teint éclatant zéro défaut

Maintenant que votre peau est parfaitement hydratée et uniforme, mais aussi que son glow naturel est rétabli, vous pouvez procéder au maquillage. Pour réaliser un maquillage lumineux, privilégiez des produits au fini naturel, notamment pour travailler votre teint. Une fois votre teint perfectionné, le plus gros du maquillage glowy sera fait! Le Fond de Teint Dior Forever Skin Glow est le fond de teint glow de la saison. On adore tout chez lui : sa texture fondante haute performance qui offre une couvrance infaillible mais sans effet matière, son côté glowy très naturel, son action hydratante et perfectrice de peau… Avec ce fond de teint, notre peau est immédiatement sublimée et affiche un glow que l’on adore . Ni trop, ni pas assez, le teint ne bouge pas de la journée et nos petites imperfections sont imperceptibles !

Des touches subtiles de glow

Pour finaliser votre maquillage lumineux, vous pouvez jouer avec les différentes zones de votre visage en y déposant de légers reflets subtilement glowy. Le plus classique : utiliser sur les pommettes un highlighter. Cependant vous pouvez par exemple, vous aventurer sur d’autres parties comme les lèvres, l’arcade sourcilière voire même les yeux ! Pour cela, nous adorons utiliser le 3D Glow Enlumineur de Sephora. Ce petit pot renferme une texture légèrement gélifiée et fraîche qui laisse un glow naturel effet mouillé. Disponible en deux teintes, il peut être appliqué sur le visage, les yeux et les lèvres. Il vous suffit de tapoter délicatement l’endroit où vous souhaitez apporter de la lumière. C’est fun, c’est simple à utiliser et c’est super pour peaufiner un makeup lumineux !

