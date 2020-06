Les commentaires produits par certains opposants politiques estimant que le Président Macky Sall a libéré le virus n’a point été du goût de Makhtar Diop. Le Haut Conseiller des Collectivités territoriales parle “de conclusions politiciennes fondées sur un argumentaire déraisonnable et ridicule et faits par des opposants en perte de vitesse.”

Câblant Dakaractu-Touba, le leader politique de Gouy-Mbind estime que le Chef de l’État a été conséquent et logique dans toutes les décisions qu’il a prises depuis le 02 mars 2020. “Il a décrété l’état d’urgence et l’a assorti d’un couvre-feu. Il l’a reconduit avant d’assouplir. Aujourd’hui, il a décidé de tout déconfiner. Je regrette quand je le dis, mais certains Sénégalais ne l’ont pas suivi, car aujourd’hui si c’était le cas, le virus aurait été battu et bouté hors de ce pays. Maintenant, il s’agit d’éviter deux ennemis dans notre pays : la covid19 et une conjoncture économique exécrable.”

Il poursuit : “Les Sénégalais ont carrément déploré le confinement. Il faut que nous sachions ce que nous voulons. Je demande aux populations de le soutenir. Et cet appel, je le lance d’abord en direction des chefs religieux.”