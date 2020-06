Tournez le dos aux idées reçues ! Le mal de dos touche 4 personnes sur 5, de tout âge, hommes et femmes. Si les causes sont multiples, les solutions ne sont pas toutes bonnes à prendre. On a demandé à des spécialistes du dos de nous éclairer !

Subitement, il nous plie en deux, nous fait crisper les muscles le long de la colonne vertébrale, entre les deux omoplates ou plus bas, semblant bloquer les reins, et la douleur lance parfois jusque dans la cuisse. Il y a peu de chances que l’on y échappe : plus de 4 personnes sur 5, des deux sexes et de tout âge, en souffriront un jour au cours de leur vie, prévient l’Assurance maladie.

Médicalement parlant, le mal de dos n’est pas une maladie mais un symptôme. D’où la nécessité de consulter, et en priorité un médecin. Toute douleur étant un signal d’alarme, il peut ainsi être le signe secondaire d’une pathologie plus grave. Dans 97 % des cas, heureusement, le mal, localisé en bas de la colonne vertébrale, est ce que l’on appelle scientifiquement une lombalgie commune. La cause de son déclenchement ne tient pas uniquement à une possible lésion ou un défaut anatomique de la colonne vertébrale. Les éventuelles affections (scoliose, cyphose, arthrose ou hernie) ne sont qu’une pièce du puzzle, s’ajoutant aux facteurs de risque que sont la susceptibilité individuelle et les contextes personnel, familial, social, professionnel. La lombalgie n’est pas à prendre à la légère pour autant. L’Assurance maladie estime que pour 7 % des malades, la douleur aiguë se transforme en douleur de fond et la lombalgie devient alors chronique.

Le mode de vie moderne en cause. Si « le mal de dos existe sans doute depuis que l’homme se tient debout », souligne Audrey Petit, professeure de pathologie professionnelle au CHU d’Angers, il n’est pas qualifié de mal du siècle pour rien. L’hyper sédentarité du mode de vie moderne est une pièce du puzzle qui contribue à sa progression galopante : la lombalgie est aujourd’hui la première cause d’inaptitude professionnelle avant 45 ans et la troisième cause d’invalidité. Si la sédentarité est en partie responsable, c’est aussi de ce côté que se trouve la solution : « Le traitement, c’est le mouvement ! », selon le slogan de l’Assurance maladie. Les preuves scientifiques se sont en effet accumulées depuis 20 ans pour démontrer que le sacrosaint repos n’est pas le remède, même s’il était encore prescrit systématiquement par 65 % des généralistes en 2017 et qu’il est considéré comme la meilleure solution par 7 Français sur 10, entre autres idées reçues. Pour être efficace, la prise en charge doit commencer par détricoter un certain nombre de ces croyances qui, loin de guérir, « se révèlent au contraire un facteur majeur de passage à un mal de dos chronique », met en garde le Pr François Rannou, médecin rééducateur et rhumatologue à l’hôpital Cochin (APHP).

