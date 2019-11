Me Abdoulaye Wade était hier, chez Pape Diop pour présenter ses condoléances suite aux disparitions de Assane Diop et Taya Samb, respectivement frère et chef de Cabinet du leader de Bok Gis Gis.

Diamniadio, le projet de nouvelle capitale, était celui de Wade…

Selon Les Echos, Pape Diop a profité de l’occasion pour révéler qu’il a toujours mal, lorsque les réalisations de Me Wade sont attribuées à l’actuel président de la République, Macky Sall.

« Le projet de nouvelle capitale était celui de Wade pour décongestionner Dakar avec la construction de la gare des gros porteurs à Diamniadio. Mais, Macky Sall en a fait sa nouvelle ville. La preuve, les bâtiments qu’il a construits sont fissurés. Pourtant, tous les techniciens s’accordent à dire que les sols à Diamniadio sont gonflants ».