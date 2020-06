Depuis vendredi dernier, les détenus de la MAC de Thiès ont entamé une grève de la faim. Il s’agit surtout de détenus, en attente de leurs procès, qui décrient leur longue détention. Les détenus sont très remontés contre le directeur de l’Administration Pénitentiaire le Colonel Jean Bertrand Bocandé, qui est venu à la MAC de Thiès, le jeudi 18 juin dernier, dans le cadre d’une tournée dans les prisons de l’intérieur du pays. Le colonel y a rencontré Luc Nicolaï, gardé à la chambre 1 qu’il partage avec d’autres détenus. Mais les autres n’ont pas eu le bonheur de recevoir de Dap qui les considérait, selon eux, comme des prisonniers de seconde zone. Mais le colonel a balayé d’un revers de main ses accusations en précisant : «La semaine dernière, j’étais en visite à Thiès, Mbacké, Diourbel et Bambey. Mais je ne suis pas allé à Thiès pour rencontrer le détenu Luc Nicolaï, que je ne connais d’ailleurs pas. Mais vous savez que les gens ne font que parler. Effectivement, j’étais à Thiès et quand je suis arrivé, je l’ai aperçu. Mais on n’a même pas échangé. Je ne le connais pas, lui non plus ne me connait. A la limite, quand je le vois, je peux le reconnaître. Ce sont des rumeurs que les gens colportent.» précise le Colonel.

