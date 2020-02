PUBLICITÉ

El Hadji Bara Ndiaye, c’est le nom du chauffeur retrouvé mort avant-hier dans un camion de vidange à Mamatoro, dans la commune de Ziguinchor. Suite à cette découverte macabre, l’autopsie avait révélé que le chauffeur est mort par accident. Le maire de Simbandi Brassou (Sédhiou), lui, défend la thèse de l’assassinat. Malamine Cissé, qui a en sa possession le certificat de genre de mort, exige toute la lumière sur cette affaire. Son vœu est que les présumés auteurs soient punis.

PUBLICITÉ

«J’ai pris départ à partir de la mairie pour venir directement m’enquérir de la situation et témoigner sur ce qui a été écrit dans le certificat. Le certificat a dit que El Hadji Bara Ndiaye né le 12-06-1981 à Boutoute, est décédé ce 03-02-2020 suite à un traumatisme au niveau du rachis cervical associé à une hémorragie buccale. Donc cela veut dire qu’il a été frappé et c’est ce qui a occasionné sa mort. En d’autres termes, il a été assassiné. Par ailleurs, je demande que justice soit faite et je sais qu’au Sénégal nous avons des hommes de valeur qui peuvent faire des enquêtes jusqu’à trouver le ou les auteurs de cet assassinat », a déclaré Malamine Cissé sur Iradio.