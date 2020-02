Haaland a une nouvelle fois impressionné toute la planète football. Le prometteur joueur a réduit les chances de qualification du PSG en quart de finale de la Ligue des champions en marquant les deux buts de la victoire au BVB. Malgré ce gros performance, le Norvégien n’est pas satisfait de son match.

Erling Haaland est devant les micros des journalistes comme sur le terrain: d’un réalisme froid, presque clinique. Avec deux buts inscrits dans la victoire du Borussia Dortmund contre le PSG en huitième de finale aller de la Ligue des champions (2-1) mardi soir, l’attaquant norvégien a confirmé tous les espoirs placés en lui en mettant le club de la capitale à genoux pour son premier match de phase finale de C1.

« Aller le plus loin possible dans cette compétition »

A seulement 19 ans et alors que tous les fans de football ne parlent que de lui ce mercredi matin, l’ancien buteur du Red Bull Salzbourg, déjà auteur de huit réalisations en phase de poule, ne semblait pourtant pas complètement rassasié au coup de sifflet final. « Je sais que j’ai encore beaucoup de choses à améliorer, vous l’avez vu aujourd’hui, a-t-il lâché sur la pelouse du Signal Iduna Park. Je veux continuer à travailler dur car je veux aller le plus loin possible dans cette compétition. »