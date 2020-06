Le monde de la lutte pensait qu’il avait perdu cette étoile qui venait de Yoff pour illuminer la lutte avec frappe. Après sa défaite face à Ama Baldé, l’unique de sa carrière jusque-là, le 1er juin 2014, Malick Niang est resté presque quatre saisons sans combat.

La pression des supporters, les contacts des promoteurs n’avaient pas réussi à lui faire changer sa décision. Le lutteur formé à Ndakaru par le duo Mbaye Cissé et Amadou Katy Diop semblait tourner le dos à une riche et prometteuse carrière. Rattrapé par la ferveur de sa pression et avec le recul, Malick Niang a décidé de reprendre le chemin de l’arène. Seulement, son retour ne se passe pas comme prévu. L’ancien poulain de Yékini n’arrive toujours pas à décrocher un combat pour la rédemption. Il scrute des potentiels adversaires. Les choses n’arrivent pas à aboutir. Son combat contre Garga Mbossé était agité dans les chaumières de l’arène. Un duel face à Reug Reug était également plébiscité et démarché par le promoteur Fallou Ndiaye. La Foudre de Thiaroye-sur-Mer n’était pas trop emballé par l’adversaire et le cachet proposé.

Les pistes de combat sont multiples pour Malick Niang. Mais elles n’arrivent pas à aller au bout. Le leader de l’écurie Yoff paie ainsi son choix délibéré de rester plusieurs années en dehors de l’arène. Une nouvelle reconfiguration s’et dessinée du KO cherche sa place dans le nouvel attelage. Une quête loin d’être facile.

Sunu Lamb

Lutte TV

