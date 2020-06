« Pour ramasser de la merde il faut être malhonnête, pour créer de la merde il faut aussi être malhonnête ». (Jeffpaillat.)

Thierno BOCOUM, arrêtez d’être malhonnête, arrêtez car vous savez en âme et conscience que nous, sénégalais, sommes tous embarqués dans la même galère par notre comportement de tous les jours. Nous sommes futiles et malhonnêtes parce que nous devons triompher de personnes futiles et malhonnêtes à tous prix afin de satisfaire notre égoïsme. Surtout dans notre landerneau politique actuel. Des syndicalistes opposants, des fonctionnaires opposants qui falsifient des décrets, des adversaires politiques prêts à mentir et qui incitent les populations à l’insurrection, des ennemis déclarés de la république qui insultent à tout vent, des ratés au Sénégal et dans la Diaspora qui cherchent à longueur de temps à ternir l’image de leur Nation, des religieux chasseurs de primes qui installent des lobbies pour se nourrir de chantage et d’harcèlement ; voilà tout le mal du Sénégal et rare sont ceux qui en parlent.

Le président Macky SALL a tout fait pour que notre pays brille au plan mondial pour rivaliser avec toutes les grandes Nations du monde bien que beaucoup reste encore à faire.

Il a mis sur pied de très ambitieux programmes de développement économique et social depuis 2012( PUDC, PUMA, PRODAC, PROMOVILLE, PRACAS…etc, mais hélas. La majeure partie de notre jeunesse ne suit pas car elle est paresseuse comme vous Mr. BOCOUM. Ils veulent tous suivre la voie de l’argent facile, du mérite négocié et du patriotisme déguisé en se disant politiciens. Demandez à ceux qui se lèvent tôt chaque jour pour aller bosser qu’est-ce qu’un politicien au Sénégal ? Vous cesserez de se considérer comme tel.

A chaque fois, et en toutes occasions, vous essayez de mettre en mal le président SALL d’avec les sénégalais sans succès et vous reprenez toujours de plus belle en sachant bien que vous pondez des inepties. Pour ce combat contre cette pandémie qui a secoué le monde entier, au lieu de dire la vérité aux récalcitrants et indisciplinés sénégalais qui ne veulent pas comprendre qu’est-ce qu’un État, vous vous empressez a accuser une personne dont le seul tord est d’être trop tolérant, trop réceptif, trop ouvert et trop bon cœur. Son Excellence le président a fait ce qu’il fallait faire à l’annonce de quelques cas contaminés au Covid 19 dans notre pays. Il s’est concerté avec tous les acteurs politiques, les hommes religieux, les professionnels de la santé et de la sécurité et les autorités de toutes sortes. Il a ensuite pris les bonnes décisions que les sénégalais de bonne foi ont tous salué, il a mis sur pied un comité de gestion de la force Covid 19 en y mettant des personnes de toutes les obédiences. Les politiciens ou « politichiens » se sont dérobés pour mettre du sable dans le plat comme à leurs habitudes. Mais toujours Dieu est avec ceux qui agissent dans la vérité et la sincérité. Les rancuniers ont tout tenté pour saboter cette opération. Ils ont parlé dans les médias, dans les réseaux sociaux, au sein des groupes de pression mais toujours sans arriver à leur fin.

La République est une affaire de conscience collective et nul de raisonnable ne doit se dérober à la construction qui exige d’abord l’engagement avec vérité, l’action avec sincérité et le suivi avec bonne foi. Ceci nécessite d’être honnête avec soi même en ayant dans la conscience un discours qui épouse les bonnes vertus de l’être humain.

Une partie des sénégalais n’a ni foi ni loi; ce sont des gens comme vous Mr. BOCOUM, ils veulent faire le BUZZ à tous pris, quitte à dire des contrevérités. Dites aux personnes qui ne respectent pas le port de masques, la distanciation, le confinement et le dépistage de se conformer aux recommandations des professionnels de la santé. Dites leur de respecter les heures retenues pour le couvre-feu et de respectez les forces de l’ordre. Voilà ce qu’il faut dire aux sénégalais et arrêtez d’être hypocrite.

Plus négligeant et plus irresponsable que vous n’existe pas au Sénégal et vous en êtes très conscient. Pas besoin d’entrer dans les détails pour vous rappeler votre négligence et irresponsabilité.

Arrêtez de chercher à diaboliser notre président ; il est poli, juste, tolérant et très compétent en tant que chef de l’Etat. Il pardonne, accepte et partage tout ce qu’il fait avec la plus grande discrétion. C’est ce qui lui vaut de toujours avoir raison sur des énergumènes ennemis de la république comme vous.

Malick Wade GUEYE depuis Marseille

