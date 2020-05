Mes chers camarades de parti et de coalition,Comme vous le savez tous, le monde entier est confronté à une crise sanitaire sans précédent causée par cette pandémie du Covid 19 qui a fait en 3 mois plus de 200.000 morts dans le monde.Tous les chefs d’états du monde cherchent à protéger leur territoire et leurs populations en adoptant des stratégies de luttes suite à des concertations tenues avec les forces vives de leurs Nations.Le président de la république son Excellence Mr. Macky SALL a fait de même et a pris les bonnes décisions suite aux propositions des uns et des autres.Les citoyens sénégalais soucieux du bien-être de notre peuple le soutiennent par des actions concrètes, chacune et chacun en ce qui est en ses capacités et dans toutes les localités.Je voudrais tout simplement demander à tous mes camarades de parti et de notre coalition Benno Bokk Yaakaar de ne pas répondre à cette sortie de Ousmane SONKO qui se veut toujours être au devant de la scène médiatique. De grâce mes chers camarades, concentrons nous à la lutte contre cette pandémie, je vous prie.

Que vive le Sénégal dans une Afrique prospère.

Malick Wade GUEYE