Malika: Un serpent impressionnant capturé par les populations

Les serpents (du latin serpentes), formant le sous-ordre des Serpentes (prononcer « serpentèces »), sont des reptiles carnivores au corps très allongé et dépourvus de membres apparents.

Comme tous les squamates, ce sont des vertébrés amniotes caractérisés par un tégument recouvert d’écailles, imbriquées les unes sur les autres et protégées par une couche cornée épaisse, et par une thermorégulation assurée par trois mécanismes, l’ectothermie, la poïkilothermie et le bradymétabolisme. Ils sont aussi appelés plus rarement Ophidiens (du grec ὄφεις / ópheis).

Les serpents ont comme caractéristiques spécifiques d’avoir une langue bifide, des yeux sans paupière, un crâne articulé et des mâchoires mobiles qui facilitent l’ingestion de proies.

Ils partagent la disparition des pattes avec deux autres groupes de vertébrés tétrapodes : les amphisbènes, d’autres squamates, et les gymnophiones, qui appartiennent au groupe des lissamphibiens.

Au cours de leur longue évolution qui remonte au Crétacé, les serpents ont perfectionné plusieurs modes de locomotion apode ainsi que leur système de préhension des proies, ce qui leur a permis de conquérir les biotopes les plus variés et d’occuper presque tous les climats, même les plus extrêmes à l’exception des climats polaires et sub-polaires.