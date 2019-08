Malika – Une fillette de 3 ans retrouvée sans vie sous un véhicule en panne

C’est encore une découverte macabre qui fera la une des journaux. Une fillette de 3 ans du nom de J. Mendy a été retrouvée morte vendredi dernier sous un véhicule en panne. Selon le correspondant de la RFM qui donne l’information capturée ce matin par limametti.com, aucune trace de blessure n’a été trouvée sur la fille au quartier Santhiaba Ndiago. La mort de la fille est suspecte et fait l’objet de nombreuses supputations. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de la mort de la fillette.