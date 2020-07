L’ancien gestionnaire de la région médicale de Kolda, Mamadou Ba, a été arrêté le 10 juin dernier, par la gendarmerie. Il est impliqué dans une affaire de malversation portant sur une somme de 50 millions F CFA destinés au programme Pasme. Déféré au parquet, il a été envoyé en prison où il attend d’être fixé sur son sort.

L’affaire de malversation portant sur 50 millions F CFA continue de faire grand bruit dans la capitale du Fouladou, suite à l’arrestation de l’ancien gestionnaire de la région médicale de Kolda. En 2015-2019, la région de Kolda avait bénéficié de nouveaux équipements sanitaires de qualité, à travers le Projet d’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant (Pasme).

Ce projet a été financé à plus de 6 milliards F CFA, avec l’appui de l’Agence française de développement (AFD)

Sa mise en œuvre a d’ailleurs été le prétexte d’un atelier tenu le 5 décembre 2015 dans la capitale du Fouladou, en présence d’une mission du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Ce projet prévoyait la construction d’un centre de santé de référence à Médina Yoro Foula qui n’en disposait pas.

Cette nouvelle structure devait être dotée d’équipements modernes pour un milliard de francs CFA. Une maternité devait être construite dans ce même département, plus précisément à Kéréwane, une commune frontalière de la Gambie. Ce n’est pas tout. Trois autres nouvelles maternités devraient également voir le jour dans le département de Vélingara.

Le centre hospitalier régional de Kolda n’était pas en reste

L’hôpital, qui a pratiquement une vocation sous-régionale, compte tenu de la position géographique de Kolda, devait bénéficier d’infrastructures et d’équipements de qualité répondant aux exigences de l’heure. Idem pour les centres de santé de Kolda et de Vélingara.

Dans son volet renforcement des capacités, ce projet envisageait de recruter du personnel et d’assurer la formation initiale et continue des médecins et sages-femmes qui allaient s’engager, travers des contrats spéciaux, à rester dans la région pendant une période déterminée, définie d’un commun accord entre les concernés et les autorités régionales. A noter que ce projet avait aussi pour objet de bâtir un système sanitaire qui puisse permettre aux populations enclavées des zones frontalières de se soigner dans leur terroir.

Mais l’exécution des activités prévues dans ce projet a tourné à la malversation constatée dans des pièces justificatives

Car il est constaté des rapports fictifs portant sur des millions de francs CFA. Selon une source proche du dossier, c’est près de 50 millions F CFA qui ont été détournés à d’autres fins. C’est dans ce cadre que l’ex-gestionnaire de la région médicale, Mamadou Ba, qui serait au cœur de ce scandale, a été arrêté.

A en croire notre source, d’autres personnes impliquées dans cette affaire pourraient être démasquées dans les prochaines semaines. Des noms sont avancés, mais l’enquête suit son cours.

EnQuête+