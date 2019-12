Suite aux piques lancées par Moustapha Cissé Lo au ministère de l’agriculture lors du vote de son budget à l’assemblée nationale, le président des opérateurs et stockeurs de Kolda et maire de Mbourouco, Mamadou Cissé, n’a pas tardé à réagir, qualifiant au passage ce dernier « de farceur de premier degré qui ne raconte que des balivernes insensées. Et je pense qu’il parle des anciens ministres et non de l’actuel. Cissé Lo devrait parler de la gestion des précédents ministres, car l’actuel est un ministre qui suit les préoccupations des cultivateurs. Tout ce qu’il dit est faux et il devrait revoir sa manière de faire. Il passe tout son temps à vouloir porter atteinte aux honnêtes hommes. Mais cette fois-ci, il va nous trouver sur son chemin car nous n’allons plus accepter ses paroles déplacées. Il n’a qu’à chercher ailleurs son bouc émissaire et laisser tranquille le ministre de l’agriculture, Moussa Baldé. »

Dans la foulée, il poursuit avec colère : « si Cissé Lo dit que la distribution des semences n’est pas transparente, je ne vais pas le contredire mais il n’a qu’à indexer les ministres de l’agriculture qui ont précédé l’actuel ministre, Moussa Baldé. Il ne faut pas qu’il s’acharne sur l’actuel ministre Moussa Baldé (maer) en disant qu’il n’y a pas de transparence dans la distribution des semences. Qu’il arrête de raconter des idioties sur Moussa Baldé. Car depuis que Moussa Baldé a été nommé ministre, ce sont des piques par ci et par là pour le déstabiliser, alors que ce dernier n’a apporté que du bien à l’agriculture.»

Il tempère en ces termes : « le problème ce sont des gens comme lui qui ne sont ni producteurs ni opérateurs qui recevaient des quotas. Et aujourd’hui, ils ne bénéficient plus de ces avantages malsains. C’est pourquoi ils crient, accusent sans fondement. Il y a aujourd’hui de la transparence dans la distribution des semences, de l’engrais et du matériel agricole avec le nouveau ministre de l’agriculture… »