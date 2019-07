Mamadou Faye, Dg Pétrosen: “Le Sénégal compte 29 blocs de pétrole et gaz”

Le Directeur général de Petrosen a fait l’état des lieux des découvertes pétrolières et gazières du Sénégal.

Il renseigne à ce propos que « la recherche a commencé dans les années 50 ». Et depuis lors, poursuit Mamadou Faye, « nous avons acquis beaucoup d’informations des données sismiques des puits, qui nous ont permis de faire la cartographie des possibilités pétrolières du Sénégal ».

S’agissant des blocs pétroliers et gaziers recensés sur toute l’étendue du territoire, le Dg de Petrosen les chiffre au nombre de 29. « C‘est dans ces blocs que nous signons des contrats de partage et de production qui autorisent les compagnies à faire de la recherche », détaille le patron de la société des pétroles.

Mais Mamadou Faye a insisté sur le fait que 19 des blocs sus indiqués sont libres. “Ils vont faire l’objet de compétition auprès de l’industrie”, annonce-t-il.

Mamadou Faye a mis fin à la polémique sur le réel rang du Sénégal en terme de production future de gaz. Prenant la parole à la suite du président de la République, Mamadou Faye a indiqué que c’est en 2014 que “nous avons réellement commencé à avoir des découvertes commerciales”, à savoir les découvertes de Fann, de Tortue Yaakaar et Téranga dansle nord du pays. Ces découvertes ont permis d’estimer les réserves de gaz que nous avons dans le secteur à 910 milliards de m3, ce qui classe le Sénégal 5e pays d’Afrique en matière de réserves et 27e pays dans le monde”.

Dans le même temps, Mamadou Faye a précisé qu’il n’y a pas eu de nouvelles découvertes dans le puits de Tortue. “Depuis hier, on a eu des nouvelles d’un puits que nous forons. C’est un puits de délimitation pour confirmer les réserves déjà connues”, renseigne le Directeur de Petrosen, qui précise qu’il ne s’agit nullement d’une nouvelle découverte de gaz. “C’est une extension d’un réservoir que nous connaissons et on veut préciser les réserves de

560 milliards de m3”, conclut-il.