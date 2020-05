Le responsable politique, exclu du Parti socialiste (PS), est très remonté contre le régime du président SALL. Mamadou Kany BEYE qui se désole des dernières prises par le chef de l’Etat, estime que le problème majeur du Sénégal c’est son président.

«Nous avons un Président frileux qui n’a pas les épaules pour diriger ce Sénégal. Sinon comment comprendre qu’à cause d’une petite pression exercée sur lui par une minorité, Macky SALL décide de mettre en danger les quinze millions de Sénégalais en procédant à ce qu’il considère comme des mesures d’assouplissement. Après que ces mesures d’assouplissement ont été prises, il y a eu plus de morts et plus de personnes contaminées. Don en cédant à la pression, Macky SALL nous a tous condamnés», martèle le maire de Ndoulo, repris par L’AS quotidien.

Pour ce responsable politique proche de Khalifa SALL, le leader de l’APR veut mais ne peut pas. « Pauvre de Macky SALL ! Son seul problème, c’est qu’il veut bien, mais malheureusement il ne peut pas. Et comme dit l’adage, vouloir n’est pas pouvoir », ironise-t-il.

Interpellé sur la réouverture prochaine des classes, le maire de Ndoulo enfonce le clou. «Je trouve que c’est suicidaire de vouloir coûte que coûte faire redémarrer les cours alors que la pandémie n’est pas encore maîtrisée. Je suis certain que 10% des élèves n’iront pas en classe le 02 juin. On dirait que Macky SALL n’a pas de conseillers, ou bien il ne les écoute pas», martèle-t-il.

Article publié par Sanslimites

