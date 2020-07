En plus du littoral de Dakar où les pontes du régime adorent vivre les pieds dans l’eau et pour lequel, j’ai demandé la liste des bénéficiaires, la nature de leurs titres et les autorisations de construire, partout au Sénégal, l’accaparement des terres continue, de Mbane à Nguéniène en passant par les filaos de Guédiawaye.

Le plus cocasse dans l’affaire, ce sont les réserves libérées de l’aéroport de Dakar confié à l’armée nationale. Ces hectares sont partagées entre la CDC et la Commission de Contrôle des Opérations domaniales, la toute puissante CCOD logée au ministère des finances, la Famille Faye Sall et ses affidés.. Les 150 m2 sont proposés à 40 millions de FCFA dans cette zone. Ce qui fait un business de 80 milliards de FCFA au moins.

La prédation du foncier est dans l’ADN du régime de Macky Sall

Si Macky Sall se préoccupait de la propriété des logements des jeunes, il aurait donné ces terres à la Sicap et la SN HLM et à charge pour elles avec la supervision de l’Etat de construire des logements à prix réduit.

Non, les sénégalais modestes doivent aller Daga Kholpa où leur seront construites des maisons à 12 millions de FCFA après que la nouvelle société Safru aura réalisé les travaux d’aménagement. Voilà une nouvelle trouvaille de Macky Sall qui doit rentabiliser ses investissements à l’image du FONSIS, actionnaire et aussi soutenir les ménages modestes. Un instrument, deux objectifs, Sacré Macky Sall !

Il se passera ceci. En 2024, il n’y aura pas 100 000 logements, il y en aura au plus 10 000 et un marché secondaire du foncier au profit des affidés du régime. Comme sous les régimes libéraux ouvertement inégalitaires, ici 90% de la force de travail n’aura pas accès à la propriété de leur logement. Le PSE avait un objectif explicite, soutenir la classe moyenne au Sénégal, c’est-à-dire au maximum 10% des Sénégalais, la diaspora y compris. Les prédateurs avancent masqués et ont pour arme la ruse.

Dossier nouveau : Le Deal de Akilee, c’est 500 milliards

A y regarder de près, Makhtar Cissé se moque des consommateurs de l’électricité au Sénégal. Cette affaire d’Akilee, c’est 500 milliards de business potentiel. En effet, outre les 2 700 000 compteurs soi disant intelligents qu’on nous imposera, chaque consommateur devra payer 1000 francs par mois pour utiliser l’application qui permet des économies d’énergie. Sacré Makhtar, il a vite appris les techniques de prédation dans la famille. Evidemment on ne se laissera pas faire. Ce contrat doit être annulé et les auteurs de cette forfaiture traduits en justice.

Le Deal de Akilee, c’est 500 milliards

L’émergence, c’est l’électricité et les institutions pour l’industrialisation planifiée. De plus, la covid 19 a permis de clarifier le débat sur la priorité dans les investissements publics, dans l’eau, l’alimentation, la santé et l’habitat. Il est temps de faire de l’économie et non de la coopération internationale pour venir à bout de la pandémie.

Assane SEYE-Senegal7

L’article Mamadou Lamine Diallo : La prédation du foncier est dans l’ADN du régime de Macky Sall est apparu en premier sur Snap221.info.