Pour lui, la seule quête qui vaille pour un homme public , c’est le jugement de ses concitoyens. Grand serviteur de l’Etat et homme du peuple , il est crédité d’un solide capital d’estime auprès des populations , qui le présentent souvent comme un esthète de la politique .Affublé d’un discours accrocheur , alliant images et paraboles, avec beaucoup de talents et de modestie, Mamadou Mamour Diallo sait expliquer et convaincre .Son secret : l’argument et la mesure dans ses propos.

Pouvait-il en être autrement, d’ailleurs pour celui qui pense que la politique, c’est moins une sinécure qu’un sacerdoce, assurément non. Surtout quand cette politique s’inscrit parfaitement dans une vision aussi prospective et altruiste , que l’est le Plan Sénégal Emergent (PSE) inspiré par son Excellence Macky SALL Président de la République .

Le PSE, le Président du Mouvement Dolly Macky connait bien , c’est même sa tasse de thé quotidienne, racontent ses promotionnaires du lycée et de l’université .Ce natif de N’Diambour sait écouter et parler à tout le monde .En plus de son pragmatisme doublé d’un sens élevé de la collégialité ajoutent-ils .Le Président du Mouvement Dolly Macky est une valeur sûre de l ‘Alliance Pour la République APR.