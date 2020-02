Si l’ancien buteur de l’OM, Mamadou Niang, 40 ans, a décidé de se porter candidat aux élections municipales de Marseille sur la liste d’Yvon Berland (LREM), c’est en partie grâce au président Emmanuel Macron avec qui il a partagé un dîner l’an passé.

Droit aux urnes pour Mamadou Niang. A 40 ans, l’ancien attaquant de l’OM (2005-2010) a décidé de s’engager pour les prochaines élections municipale à Marseille en s’inscrivant sur la liste LREM dans les 15eme et 16eme arrondissements. Soutien actif du candidat « En Marche », Yvon Berland, l’actuel directeur sportif de l’Athlético Marseille (National3) n’avait jamais imaginé s’engager un jour en politique. « S’il y a deux mois, on m’avait dit que j’allais être dans cette position, je ne l’aurais pas cru car je ne suis pas du tout politicien », a confirmé le champion de France 2010 ce lundi dans les colonnes de La Provence.

Le Président m’a mis très à l’aise

Mais alors, comment l’ex-buteur du Sénégal s’est-il retrouvé dans cette aventure? Le déclic a lieu à la fin du mois de juin dernier, en marge du sommet des deux rives en juin 2019, au cours d’un repas avec un supporter de l’OM un peu particulier… Emmanuel Macron: « Tout est parti d’un dîner au restaurant Le Peron avec Monsieur le président, raconte Mamadou Niang. Bien sûr je me demandais au départ ce que je faisais là. Puis, pendant le dîner, j’ai trouvé les échanges très intéressants, le Président m’a mis très à l’aise et m’a demandé mon avis, pas sur la politique mais sur la jeunesse marseillaise, le sport, les associations. Je lui ai donné mon ressenti, et j’ai vu que j’étais face à quelqu’un à l’écoute, qui m’a laissé être moi-même. J’ai vraiment apprécié ça. »

Niang mort à l’hameçon

Il répond positivement à l’invitation d’Yvon Berland pour deux réunions publiques durant lesquelles l’ancien joueur de Metz et Strasbourg raconte son parcours: « Au-delà de son passé à l’OM, c’est un homme très investi dans le milieu associatif, c’est un bon relais de la jeunesse et c’est cette partie-là de son investissement qui nous a intéressés », se réjouit le candidat LREM. Reste désormais à convaincre les Marseillais de voter pour lui…

