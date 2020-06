La suite après cette publicité

«Moi j’ai beaucoup aimé Mamadou, parce qu’il a la personnalité qui convient, mais il y a aussi d’autres pistes de très haut niveau, c’est aux techniciens de choisir.» Au micro du Canal Football Club ce dimanche , Jean-Michel Aulas confirmait à demi-mot que Mamadou Sakho (30 ans) est bien l’une des pistes creusées par son Olympique Lyonnais pour cet été . La défense centrale est en effet un des chantiers de Juninho, directeur sportif des Gones.

Avec un Joachim Andersen (24 ans) décevant pour sa première saison en Ligue 1 et un Marcelo (33 ans) en fin de contrat dans un an, le Brésilien doit préparer l’avenir. Les profils étudiés sont nombreux (Samuel Gigot du Spartak Moscou, Marash Kumbulla du Hellas Verone, Aïssa Mandi du Betis Séville, Merih Demiral de la Juventus ou encore Robert Arboleda de São Paulo), mais celui de l’international tricolore (29 sélections, 2 réalisations) semble se détacher.

Négociations en cours

Si l’on en croit les informations du Parisien, la réciproque est vraie. Le quotidien assure que le gaucher de Crystal Palace est lui aussi intéressé à l’idée de rallier l’OL. Mieux, la publication avance que des négociations avec les Eagles et le joueur sont en cours, menées par Bruno Cheyrou, récemment intronisé responsable du recrutement chez les Gones. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’écurie londonienne, l’ancien Parisien pourrait quitter Selhurst Park pour une somme avoisinant les 10 M€.

Et s’il perçoit plus de 500 000€ par mois en Premier League, l’expérimenté central, gêné par des soucis musculaires à répétition ces derniers mois (8 apparitions seulement depuis le début de l’exercice en championnat), serait disposé à faire quelques efforts pour retrouver les pelouses de Ligue 1 et, pourquoi pas, venir encadrer la jeune garde lyonnaise sous les ordres de Rudi Garcia. La suite au prochain épisode.