Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, a salué, jeudi, à Louga (nord), ‘’le patriotisme et la forte mobilisation’’ des enseignants qui, selon lui, ont rejoint leur poste ‘’dans des conditions difficiles’’, pour la reprise partielle des cours prévue le 2 juin.

Dans le cadre de l’‘’assouplissement’’ de l’état d’urgence décrété pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19, le gouvernement sénégalais a décidé de rouvrir les classes d’examen (CM2, troisième et terminale).

Il a entamé mardi une opération de convoyage des enseignants et des élèves vers leurs écoles, malgré l’interdiction du transport de passagers entre les régions, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus.

Venu à Louga pour remettre au gouverneur de la région du matériel destiné à l’entretien des écoles, le ministre de l’Education nationale s’est réjoui de la ‘’forte mobilisation’’ des enseignants pour regagner les écoles.

‘’Nous saluons cette forte mobilisation des enseignants. C’est l’occasion pour moi, ici à Louga, de les remercier et de les féliciter. Dans des conditions extrêmement difficiles, ils ont pris spontanément la décision de répondre à l’appel de l’Etat’’, s’est-il réjoui.

La région de Louga a reçu du ministère de l’Education nationale 52.000 masques, 1.200 flacons de gel hydroalcoolique, plus de 300 lavoirs, 250 scanners thermiques et plus de 1.000 désinfectants.

‘’Le retour de enseignants s’est bien déroulé. Hier (mercredi), ils sont tous arrivés à destination à Fatick, Matam, Podor, Louga, Kébémer. Et aujourd’hui, tous ceux qui avaient quitté Dakar sont partis dans de très bonnes conditions’’, a rassuré M. Talla.

‘’Les enseignants avec qui j’ai discuté m’ont promis que les médecins et les forces de l’ordre travaillant tous les jours au péril de leur vie ne sont pas plus patriotes qu’eux. Je voudrais leur dire que le ministre est très fier d’eux’’, a-t-il ajouté.

M. Talla a aussi félicité les acteurs éducatifs, à savoir les parents d’élèves et les autorités administratives, pour leur mobilisation en vue de la réussite de la reprise des cours.

Selon lui, l’Etat du Sénégal a déployé ‘’la totalité des enseignants’’, afin qu’ils s’occupent des élèves des classes d’examen, qui représentent 15% de l’effectif global des apprenants.

‘’En dehors de l’emploi du temps, un encadrement est important, et c’est pour cela qu’une leçon de vie sera faite avant chaque cours, afin d’utiliser les élèves comme des relais de la prévention du Covid-19 dans les quartiers et à la maison’’, a expliqué Mamadou Talla.

Des documents seront distribués aux élèves qui ne peuvent pas suivre les cours à la télévision ou par internet, a promis M. Talla, parlant des élèves n’étant pas en classe d’examen.

‘’Pour ce faire, il faut que chaque IEF (inspection de l’éducation et de la formation) et chaque IA (inspection d’académie) puissent disposer de duplicopieurs. Et à Louga, il y en aura quatre : un à l’IA, et les autres dans les IEF. Chaque appareil aura une capacité de reproduction de plus de 14.000 copies à l’heure’’, a-t-il assuré.

Selon le ministre de l’Education nationale, les élèves et les enseignants seront mis dans de bonnes d’hygiène, afin que les cours puissent se dérouler dans le ‘’respect strict du protocole sanitaire’’ défini par le gouvernement et les syndicats d’enseignants.

Il a invité les parents d’élèves, les enseignants, les associations sportives et culturelles, la société civile et tous les acteurs de l’éducation à se mobiliser davantage pour la réussite de la reprise des cours.

A Louga, le ministre de l’Education nationale a visité l’école élémentaire Santhiaba-Sud, où toutes les dispositions sanitaires et de distanciation physique ont été prises en attendant la reprise des cours.

