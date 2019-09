Le 14 septembre 1997, le Sénégal a perdu un grand homme, un homme de Dieu, une référence du tidjanisme : El Hadj Abdou Aziz Sy, aussi appelé Cheikh El Hadj Abdou Aziz Sy Dabakh. Né en 1904 à Tivaouane, il était le fils de El Hadj Malick Sy et de Sokhna Safiyatou Niang. Mame Dabakh fut le troisième khalife des tidianes.

22 ans après sa disparition, Limametti.com vous fait découvrir un poème Dr Massamba Gueye de “La Bouche de L’Afrique” intitulé “Mame Dabakh revient…” Ses paroles vont faire couler des larmes.

Repère, liant, boussole!

Trois mots qui résonnent

En moi chaque fois que ton

Illustre départ vers les cieux est

Rappelé depuis ce

14 septembre 1997,

jour sombre drapé d’un

voile de poussière macabre,

À ce 14 septembre 2019,

Mame Abdou Aziz Sy Dabaax Malick.

Me viennent toujours en tête

vos mots contres les maux

du monde et du pays.

Vos messages justes et vrais!

Votre carrure emblématique

de Modestie!

Vous fûtes un Repère!

Vous fûtes un liant!

Vous fûtes une boussole !

Menant le combat de la cohésion,

Amenant partout la parole-paix,

Même face aux riches et puissants,

Empêchant les dérives sur le peuple!

Avenant avec les pauvres et petits

Bien des fois tu sauvas ce pays

De bien de mauvaises passes.

Oubliant ta position devant les Êtres,

Urbi et orbi tu célébras la Justice !

Avec vérité tu alertais avec, ce brillant

Zeste de retenue empreint de vraies

Invectives à tous les Êtres déviants

Zigzaguant dans la vaine tortuosité.

Sans te lasser, sans nous lasser,

Y a-t-il un Être qui ta mort ne pleure?

Dis encore à ce peuple qui se perd

Avec ta suave voix de saint sincère

Bénie de Dieu et bien dans sa vérité,

Avec ton érudition sans voile de haine,

Avec tes vérités sans taches ni fadeur,

Xanthénes de sens, le mal du mal!

Mame Mawdo est fier de toi

Ahmadou Bamba l’est aussi de toi

Limamoulaye est fier de toi

IBrahima Cheikhal Islam aussi

Comme tous les autres saints.

Kaolin humain, tu as vécu sans tâche!

Dr Massamba Gueye LBA