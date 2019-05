Mame Diara Fam “Personne ne bouge, on est seul dans le combat, on a l’impression que le peuple sénégalais pour qui on se bat”

GFM – (Dakar) – Le vote du projet de Loi portant suppression du poste de Premier ministre à l’Assemblée nationale ce samedi a été l’occasion pour le député Mame Diarra Fam, membre de l’opposition de taxer les sénégalais d’amnésiques. Selon le député de la diaspora, les sénégalais qui ont massivement voté pour la réélection du président Macky Sall oublient vite. »Nous nous sommes battus ici pour s’opposer à certaines décisions de Macky Sall parmi lesquelles la loi sur le parrainage.

Mais on a l’impression que le peuple sénégalais pour qui on se bat n’en a cure. Les choses deviennent plus compliquées. On nous laisse avec le combat. Personne ne sort. Il a élu le président Macky Sall à plus de 58%. Dès lors, je m’en lave les mains dans ce combat. On laisse le président dérouler. Qu’il déroule « , s’est désolée le député Mame Diarra Fam qui a opté pour l’abstention.