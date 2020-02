l’armée n’est pas liée à la plainte déposée sur la table du Procureur contre l’artiste Mame Goor Diazaka. Les soldats ne veulent pas accorder d’importance à sa sortie au vitriol. Par contre, la plainte des anciens militaires est irrecevable. Parce que selon un spécialiste du droit, ils n’ont ni qualité, ni interet à agir.

Message à l’armée pour circonscrire la violence

« Je n’ai outragé ni insulté personne. J’ai été interpelé sur la question de l’insécurité qui gangrène le pays. Je me sens concerné au plus haut point par l’insécurité. car un de mes jeunes frère a été victime d’agression. Les agresseurs ont brandi un sabre contre lui pour lui arracher la moto q’il venait de se payer.

Plainte d’anciens militaires : Une main politique

« Je suis un citoyen et il n’y a pas plus patriote que moi. Je voue un profond respect à notre armée national qui est notre proprété à tous. Donc si je jette le discrédit sur elle, je le fais contre moi meme. Ce sont des des politiciens encagoulés qui essaient de me mettre en mal avec eux et avec l’opinion. On a vu des hommes politiques faire des sorties pour inciter à la violence et avaient répondu à la justice dans cette affaire. J’ai bien compris leur jeu.