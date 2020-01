Bougane Guèye Dany juge illégale la décision du Cnra de suspendre les programmes de la SenTv et annonce dans un communiqué qu’il va déposer une plainte contre le régulateur.Ce qui n’agrée pas Mame Mactar Gueye de Jamra.

Autorité…

« La seule autorité habilitée à prendre une telle décision est l’Autorité ayant délivré la licence à Sen Tv. Cette autorité se trouve être le ministre de la Communication, selon la Loi N° 2006-04 DU 4 Janvier 2006. Nous nous donnons donc le droit de réclamer réparation auprès de la Société de télédiffusion du Sénégal (TDS) et Canal+ qui ont exécuté la décision », avait déclaré le patron de D-Media.

Combat…

Mais selon Mame Mactar Guèye de l’Ong Jamra, un combat se termine toujours et même la guerre mondiale. « Je te renvoie aux enseignements de ton « wasîla », Serigne Mbacké Sokhna Lô, sur les vertus du « Lâcher-prise ». Tu seras édifié. Et je suis sûr que tu laisseras alors tout tomber et continueras tranquillement ton noble job », conseille Mame Mactar Guèye à Bougane.

CNRA…

Pour rappel, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) avait suspendu les programmes de la Sen Tv, « suite à ses mises en demeure restées sans effet sur des programmes diffusés par ladite télévision ».

