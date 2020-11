Mame Mactar Gueye tape sur la table suite aux dérapages de la série infidèles

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



La série infidèle poursuit son mépris royal des “mise en demeure” du Cnra . Après la promotion de l’adultère et des symboles LGBT, sur fond de pornographie verbale, les actrices de cette série perverse continuent de fouler au pied nos valeurs sociétales en s’insultant de mère, en direct à la télé !

“Non, c’est sur youtube seulement”, retorque-t-on déjà ! C’est cet argument ridicule et simpliste qu’ils avaient brandi lorsque Jamra dénonçait la fameuse séquence de la série “infidèle” où la fille, pour prouver à son boy-friend qu’elle était en période de menstrue, avait sorti de son slip un coton hygiénique imbibé de sang, qu’elle a brandi sans vergogne.

Oubliant que cette forme inédite de dégradation extrême de l’image de la Femme Sénégalaise, à travers un support de diffusion de portée planétaire comme YouTube, impactait plus fortement dans les mass-medias, que ne le feraient nos télés locales. Et donne une perception négative plus prégnante de la société sénégalaise à l’étranger.

Si les cultures hindoue et japonaise sont aujourd’hui si respectées et admirées de part le monde, c’est parce que les producteurs audiovisuels de ces pays, imbus de patriotisme culturel, prennent soin de n’exporter que leurs valeurs sociales les plus positives, par le biais de leurs savoir-faire artistiques et cinématographiques.

Jamra a fait son devoir d’Alerter le Cnra, en lui transmettant cette séquence, telle quelle. Il appartient dès lors au régulateur de l’audiovisuel de procéder aux vérifications d’usage et de statuer en conséquence (Jamra).

Mame Mactar Gueye

