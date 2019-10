Les occupants des immeubles ex-Lionnes aux Hlm-Maristes sont très en colère contre le préfet de Dakar. Joint au téléphone par Seneweb, Mame Maty Mbengue l’ancienne capitaine des lionnes du Basket est revenu sur les menaces du chef de ‘exécutif départemental.

Les menaces du préfet

» Le préfet de Dakar fait dans l’intimidation et il nous fatigue vraiment. Il y a beaucoup de gens malades ou traumatisés par son attitude. Nous ne refusons pas de quitter les lieux, nous voulons juste être rassurés » a déclaré l’ancienne reine du basket sénégalais.

450 impactés

Ainsi 450 personnes risquent d’être déguerpies pour « des raisons de sécurité », mais Mame Maty Mbengue déclare « nous sommes conscients des risques que nous encourons mais nous voulons quitter sur des bases claires. Nous avons acquis nos maisons en bonne et due forme. »

Le nouveau Dg de la Sn Hlm

L’ancienne capitaine des lionnes du basket est aussi revenue sur les exigences du collectif. « Nous voulons juste être édifiés sur les conditions et modalités d’indemnisation, savoir s’il nous sera possible de récupérer nos maisons après démolition entre autres… » déclare-t-elle. Cependant elle donne aussi leur assurance après leur entrevu avec le nouveau directeur de Sn Hlm et invite l’Etat « à poser des actes concrets allant dans le sens de respecter les droits de toutes les parties »