Née le 13 avril 1968 à Dakar, Mame Maty Mbengue a remporté cinq fois le Championnat d’Afrique de basket-ball féminin entre 1984 et 2001. Elue meilleure joueuse de cette compétition à deux reprises, elle est à ce jour, la basketteuse sénégalaise la plus titrée sur la scène africaine.

« Nous avons reçu des arrêtés nous demandant d’évacuer, surtout les « Lionnes ». On nous demande de quitter l’immeuble, sans préavis, rien allant dans ce sens. Nous ne savons pas quoi faire. Nous demandons de l’aide. Nous avions rencontré le Directeur de la SN HLM Monsieur Mamadou Kassé qui est devenu entre temps Directeur de la Sicap. Il nous avait promis de déloger les « Lionnes » et les mettre quelque part, en attendant que les travaux finissent. Mais à la dernière minute, il nous a dit que c’est du ressort de la présidence. Et ce n’était plus lui qui gère ça. Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a indiqué que nous devons sortir, car les terrains ne nous appartiennent pas.

Sincèrement, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous aimerions qu’on nous respecte. Il faudrait au moins se retrouver et en parler. Ces maisons nous appartiennent car étant une offrande de l’ancien président Abdou Diouf. La plupart de ces « Lionnes » qui y vivent ont gagné plusieurs titres en Afrique et un peu partout. Nous avons honoré ce pays pour avoir ces appartements. Qu’est ce qui dit que ces jeunes qui ont eu des appartements de l’ancien régime ne vont pas connaitre le même sort? Ce sont nos maisons et ils ne peuvent pas venir nous demander de sortir comme ça. On nous parle de trois ou de six mois d’indemnisation. Mais cela ne peut rien régler. Ce sont des maisons achetées cash et nous avons nos papiers ».

Anita Fall, luxew.info