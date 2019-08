L’ancien Directeur des domaines s’est prononcé pour la première fois en public sur l’affaire des 94 milliards dans lequel il est accusé de détournement par le leader de Pastef. C’était hier lors d’une rencontre politique à laquelle il participait.

« Depuis Octobre 2018, je suis accusé dans le cadre de cette affaire sans qu’aucune preuve de ces accusations se soit apportée dans ce dossier. Cela fera bientôt un an en octobre 2019 », a déclaré le président du mouvement ‘’Doli Macky’’, dans des propos relayés par la RFM.

L’ancien patron des Domaines poursuit, « l’Assemblée nationale qui s’est penchée sur ce dossier a conclu dans son rapport qu’il n’y a pas un seul début de preuve dans ces accusations. Rien de tout cela n’est vrai ».

Et Mamour Diallo de promettre : « quand on accusé, on se doit de laver son honneur. On reviendra sur ce dossier, le moment venu ».