La Premier League se dit “déçue mais pas surprise” par la décision et l’a qualifiée de “préjudiciable”

Manchester City a été interdit de participer à la Ligue des champions depuis deux ans.

PUBLICITÉ

L’UEFA a condamné les géants de la Premier League à une amende de 30 millions d’euros (25 millions de livres sterling / 33 millions de dollars) pour avoir enfreint les règles du fair-play financier.

Une déclaration se lit comme suit: “La Chambre d’arbitrage, après avoir examiné tous les éléments de preuve, a conclu que le Manchester City Football Club avait commis de graves infractions au Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier en exagérant ses revenus de parrainage dans ses comptes et dans les informations sur le seuil de rentabilité. soumis à l’UEFA entre 2012 et 2016.