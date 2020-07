La suite après cette publicité

Décidément, les gros clubs européens se sont donnés le mot. Après le PSG qui vient de dévoiler sa collection training 2020-21 , c’est au tour de Manchester City de faire de même ce mercredi 1er juillet. Le club coaché par Pep Guardiola, qui connaîtra son nouveau maillot 2020-21 le 16 juillet prochain, a dévoilé une collection training signée Puma.

L’équipementier allemand propose des sweats, des maillots et shorts d’entraînement ainsi que des pantalons de survêtement. Cette collection existe en deux coloris, le gris cuivre et le bleu plus classique qui caractérisent les couleurs de Manchester City lors des matches disputés à l’Etihad Stadium. Ces différentes tenues seront portées par Sergio Agüero, Kevin De Bruyne ou Riyad Mahrez à l’entraînement et aussi lors des avant-matches.

