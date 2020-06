Victorieux cinq à zéro face à Burnley lundi soir, Pep Guardiola ne peut pas pleinement savourer pleinement ce large succès. La raison ? Sergio Agüero (32 ans), le meilleur buteur de Manchester City cette saison (et de son histoire), a été contraint de céder sa place à Gabriel Jesus juste avant la pause en raison d’une douleur au genou gauche. Le technicien catalan redoute le pire pour l’Argentin, auteur de 23 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, et l’a fait savoir en conférence de presse d’après match.

«Ça ne semble pas bon. C’est un problème au genou. Nous verrons demain (mardi) ce qu’il a. Il a ressenti quelque chose dans son genou et aura du mal pour le dernier mois (de compétition). Le docteur a dit qu’on en saurait plus demain (mardi), mais actuellement, ça ne semble pas bon», a ainsi lâché, dans des propos relayés par le site officiel des Skyblues, un Pep Guardiola inquiet et grimaçant au moment de voir Sergio Agüero rentrer dans le tunnel de l’Etihad Stadium lundi soir.