L’hypothèse de son limogeage, en cas de revers contre le Real Madrid, a été évoquée par Guardiola. L’entraîneur de Manchester City s’est confié à Sky Sports relayé par léquipe.fr.

Si Manchester City ne passe pas devant le Real Madrid, en huitièmes de finale de la C1, l’entraîneur Pep Guardiola serait viré. Et c’est l’intéressé himself qui évoque cette situation.

Je serai viré…

« Si nous ne gagnons pas face au Real Madrid, le propriétaire ou le directeur sportif du club viendra et me dira : « Ce n’est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions » et ils me vireront. Et je leur répondrai : « D’accord, merci, ce fut un plaisir » », a déclaré l’entraîneur catalan.

PUBLICITÉ

Un peu d’eau dans le verre de Pep

Une situation, dit-il, qui pourrait se produire. « Cela pourrait arriver, ou alors peut-être qu’ils se demanderont comment faire pour nous améliorer », tempère l’entraîneur des Sky Blues.

Le Real Madrid reçoit Manchester City, le mardi 25 février, en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.