Ce sera un match sans enjeu, mais pas sans saveur. Manchester City reçoit ce mercredi soir à l’Etihad Stadium Liverpool, tout fraîchement sacré champion d’Angleterre après 30 ans d’attente. La rencontre ressemblera donc à une passation de pouvoir entre les deux équipes les plus talentueuses et emballantes du Royaume, qui livrent depuis deux ans une formidable bataille. L’entraîneur des Citizens Pepe Guardiola a déjà prévu la haie d’honneur réservée aux champions sans la moindre rancoeur. « Ils la méritent », a-t-il assuré en conférence de presse.

Deuxième du classement de Premier League avec un bon matelas sur ses poursuivants, Manchester City jouera surtout ce match pour l’honneur et pour oublier la cinglante défaite 1-3 du match aller à Anfield, le 10 novembre dernier. Pour cela, Guardiola devrait s’appuyer sur une équipe compétitive, avec Ederson dans les cages, Walker à droite, le duo Otamendi-Laporte en charnière, et Benjamin Mendy sur le côté gauche.

Le onze type à Liverpool

Dans l’entrejeu, on devrait retrouver Rodri en sentinelle, accompagné des excellents De Bruyne et Bernardo Silva. Enfin, en attaque, c’est le trio Sterling-Gabriel Jesus-Mahrez qui pourrait démarrer la rencontre. Ce qui promet déjà une belle confrontation avec l’habituelle armada de Jürgen Klopp. L’entraîneur allemand va s’appuyer sur son onze type avec Alisson dans les buts.

Van Dijk et Gomez seront alignés en défense centrale, avec les flèches Robertson et Alexander-Arnold sur les côtés. Au milieu, Fabinho sera la sentinelle, Henderson et Wijnaldum jouant les relayeurs. Enfin, c’est sans surprise qu’on retrouvera le trident Mané-Firmino-Salah en attaque. Sans enjeu donc mais pas sans qualité !