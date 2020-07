La suite après cette publicité

A la veille du choc de Premier League entre Manchester City et Liverpool, Pep Guardiola s’est présenté devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. A cette occasion, l’entraîneur espagnol a confirmé que son ailier allemand Leroy Sané (24 ans) était en partance pour le Bayern Munich . Guardiola a toutefois indiqué que l’affaire n’était pas conclue à 100%.

« On dirait, mais ce n’est pas encore fait. Il reste encore quelques détails à régler mais on dirait bien qu’il va aller à Munich. Nous lui souhaitons le meilleur et le remercions pour ces quatre années passées avec nous. Il va ouvrir un nouveau chapitre dans un club fantastique. Il voulait partir. On aurait aimé qu’il reste, mais il a estimé qu’il serait plus heureux là-bas ». Pour rappel, le Bayern devrait finaliser l’opération pour environ 50 M€.

PEP (on Sane) It looks like (he is leaving). It’s not done. There are still some little issues, but it looks like he’s going to Munich.

We wish him all the best and we say a big big thanks to all our years together. We wish him well at a fantastic club.

— Manchester City (@ManCity) July 1, 2020