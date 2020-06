Odion Ighalo continue d’écrire son histoire à Manchester United. Le Nigerian qui a récemment prolongé son prêt jusqu’en janvier 2021 a encore régalé ce week-end.

En ouvrant le score pour les Red devils contre Norwich (2-1) en quarts de finale de FA Cup, Ighalo marquait ainsi pour la 5è fois en quatre titularisations. Mieux, le Nigerian a marqué à chaque fois qu’il est titulaire à Manchester United.

Le joueur appartenant au Shanghai Shenhua égale ainsi un record vieux de 95 ans. Il appartenait James Hanson en 1925.

“Garder Odion était très important pour nous et nous avons travaillé pour. Il travaille bien et cela me permet de tourner avec Martial, Rashford et Greenwood“, a indiqué Solskjaer son manager.

Par ailleurs, Manchester United affrontera Chelsea en demi-finales de la FA Cup. L’autre match opposera Arsenal à Manchester city.

Africa Top Sports

L’article Manchester United : Odion Ighalo égale un record de 95 ans est apparu en premier sur Snap221.info.