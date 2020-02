PUBLICITÉ

Le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) invite solennellement le chef de l’Etat, Macky Sall, et son gouvernement à la levée sans condition du mandat d’arrêt international lancé contre Mamadou Nkrumah Sané.

Mamadou Nkrumah Sané est responsable de l’aile extérieure du MFDC en France. Dra Mané qui vit actuellement en Belgique, René Kapin et Ampouye, entre autres, encrent que« la seule démarche qui vaille est la levée du mandat d’arrêt international lancé contre ces personnes supposées appartenir au MFDC ».

« Toute autre démarche de la part du gouvernement ou d’autres personnes qui ont à cœur le problème casamançais, restera sans effet. C’est pourquoi, certains habitants de Ziguinchor demandent au président de la République et à son gouvernement de tenir compte, dans la politique de recherche de la paix en Casamance, des efforts louables des acteurs nationaux, notamment les chefs religieux et coutumiers, les mouvements associatifs, la diaspora et la société civile », ont-ils précisé.