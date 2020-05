L’ancien joueur du FC Barcelone était en live sur Instagram avec la légende africaine Samuel Eto’o. Xavi a abordé des sujets d’actualité notamment le mercato du club espagnol.

D’ailleurs Eto’o a voulu connaitre l’avis du mythique milieu de terrain des Blaugrana sur les deux attaquants africains de Liverpool et Arsenal (Sadio Mané et Aubameyang). S’il devait choisir un des deux pour Barcelone, quel joueur serait-il. Ni l’un ni l’autre ! En effet, pour Xavi, le FC Barcelone a plus besoin d’un attaquant en pointe efficace pouvant marquer des buts que d’ailiers.

« Mané et Aubameyang te tuent avec des espaces mais à Barça il te faut un 9 qui sait jouer court. Un peu comme Eto’o ou Suarez » a t’il argumenté. Sadio Mané est annoncé dans le championnat espagnol notamment au Real Madrid ou Zidane tient à le recruter.

