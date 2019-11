Les propos tenus, le week-end dernier, par Pep Guardiola contre Sadio Mané, ont suscité une vive polémique en direction du duel au sommet de ce dimanche, ayant opposé Liverpool à Manchester City. Inutile de mentionner que la réponse du berger à la bergère n’a pas tardé, puisque l’international sénégalais a porté l’estocade finale au club rival, en marquant le 3e but sur un plongeon magistralement exécuté. Quelle ironie du sort !

“Mané peut être un joueur incroyable, mais parfois il a tendance à plonger.” Ces propos de Pep Guardiola ont soulevé des vagues en direction du choc de la 12e journée de Premier League, entre Liverpool et Manchester City. Un match largement remporté par les Reds sur le score de trois buts à zéro.

Auteur du 3e but sur un plongeon extraordinaire, Sadio Mané, interrogé à la fin du match, a répond à Guardiola qui le taxait de “plongeur”. “Oui je suis un plongeur et j’ai encore plongé pour marquer”, a chambré l’emblématique N°10 de Liverpool.

“Si le plongeon me rapporte un penalty, alors je le ferais”, avait déclaré, avec humour, l’international sénégalais dont les propos sont rapportés, des jours plus tôt, par The Mirror.

Mais, poursuit-il, « ce qu’a dit Jürgen est correct, je ne plonge pas. Obtenir ou non un penalty ne changera jamais ma façon de jouer. La seule chose que je peux dire, c’est que je serai toujours prêt pour l’équipe.”

A la question de savoir si les propos du technicien espagnol l’avaient atteint moralement à trois jours du match de l’année face à City, dauphin de Liverpool, Mané répond : “Non, ça ne me fait rien. Je pense que c’est un peu intelligent de sa part d’attirer l’attention de l’arbitre, mais je vais simplement jouer au football comme je le fais toujours. Je ne fais pas attention à ce qu’il dit parce que cela fait partie du football.”