Avec 34 victoires contre 5 défaites et 5 nuls, Manga 2 a disputé la bagatelle de 44 combats avant de raccrocher pour partir définitivement en retraite. Et, pour ces 44 sorties, Hyacinthe Ndiaye a croisé 29 lutteurs différents: Boy Palmeew, Assane Baye Faly, Sélé Dièye, Mambaye Diouss, Dame Soughère, Mayoro Fall, Boy Niang, Daouda Fall, Alioune Fall, Ousmane Ngom, Samba Diaw, Pape Diop Boston, Pape Fall, Double Less, Birahim Ndiaye, Mbita Ndiaye, Chérif Touré, Toubabou Dior, Mor Nguer, Mor Fadam, Mouhamed Ali, Balla Gaye 1, Sa Ndiambour, Massamba Radiakhé, Dialang de la Gambie, Alioune Sèye et Tyson.

