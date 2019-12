Selon Kritik, après la durée légale de leur garde à vue au commissariat central, Guy Marius Sagna et ses camarades -arrêtés, vendredi dernier, suite à une manifestation devant le palais présidentiel, pour dénoncer la hausse du prix de l’électricité-, seront présentés, ce matin, au procureur de la République.

Infraction…

Guy Marius Sagna et Cie sont poursuivis pour infraction à l’ordre public, attroupement et participation à une manifestation non autorisée, souligne leur avocat, Me Moussa Sarr.

Rébellion…

Il y a aussi un quatrième chef d’inculpation, visé uniquement à l’encontre de Guy Marius Sagna, à savoir rébellion et violence contre un agent dans l’exercice de ses fonctions.

Grilles du palais…

Pour rappel, le tout nouveau coordinateur de la Plateforme Aar Li Ñu Bok et le leader du FDS, Babacar Diop ont réussi à s’accrocher aux très gardées grilles du Palais Présidentiel avant d’être arrêtés par les forces de l’ordre .