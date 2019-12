Le coordinateur du Front national de résistance ( FNR), Moctar Sourang, s’adressant aux manifestants, a réaffirmé son soutien au peuple qui refuse l’oppression et l’injustice. “Il est anormal de prendre les miettes des populations vulnérables alors que des gens se permettent de détourner de l’argent et se lancent dans des histoires de trafic de faux billets”, se désole t-il. Il se réjouira d’ailleurs de cette forte modilisation et invite le peuple à une pérennisation de l’action citoyenne pour dire Non à l’injustice.





