L’activiste Abdou Karim Xrum Xakh et quatre autres personnes viennent d’être arrêtés par la police ce lundi matin, devant la Cathédrale de Dakar, a-t-on appris de sources concordantes. Ils manifestaient contre la mesure d’interdiction du port du voile à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc (Isja).

Une affaire qui risque de prendre une tournure de bras de fer. L’interdiction du port du voile aux élèves musulmanes met l’Institution Sainte Jeanne d’Arc (Isja) au devant de la scène. C’est en tout cas, ce qui ressort de la manifestation matinale de ce lundi ayant orchestré des arrestations.

Interdiction du voile

La décision de la proviseur de l’Isja, de faire appliquer l’interdiction du port du voile inscrite dans le nouveau règlement intérieur a provoqué une levée de bouclier des parents, mais également d’associations et guides religieux musulmans au Sénégal.

Personnel de l’Isja

Depuis l’éclatement de l’affaire, les commentaires provenaient d’un seul et unique côté. Celui des parents-d’élèves et autres observateurs et citoyens lamba. ll a fallu attendre une semaine de spéculation sur le sujet pour que le personnel enseignant et administratif sorte un communiqué dans lequel, il affiche sa désolation suite à « l’amalgame » fait entre l’établissement et les croyances sacro-saintes des uns et des autres.