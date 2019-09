Arrêtés, lundi 9 septembre 2019, devant la Cathédrale de Dakar, Abdou Karim Gueye, alias Karim Xrum Xax et cinq autres du mouvement « Nittu Deug » viennent d’être libérés. Selon les informations parvenues à Senego, leur dossier à été classé sans suite après leur face-à-face avec le procureur de la République. Ils manifestaient contre la mesure d’interdiction du port du voile à l’Institution Sainte Jeanne d’Arc.

Rappel

L’activistes et ses compagnons exprimaient dans la rue leur désaccord contre l’interdiction du port de voile à l’École Sainte Jeanne d’Arc. En effet, la polémique sur le port de voile refait surface au Sénégal.

Selon l’école la décision d’interdire le port du voile est conforme à ce qui a toujours été observé dans l’ensemble des établissements de la Congrégation à travers le monde (57 pays) et en particulier, dans la province de l’Afrique de l’Ouest, composée du Sénégal, du Burkina-Faso, du Niger et du Togo.

Cette décision a provoqué une levée de bouclier des parents, mais également d’associations et guides religieux musulmans au Sénégal.