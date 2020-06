Après celle d’hier, le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké vient de faire une nouvelle déclaration pour déplorer les scènes de violences et de désordre dans la ville sainte de Touba avec des manifestants qui ont brûlé des pneus et saccagés des biens.

Il a appelé au calme et à la déteinte dans la ville de Touba et déclare qu’il ne laissera plus des scènes pareilles se reproduire.