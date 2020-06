Il faut dire que les agents des services secrets américains n’ont pas pris de risques sur la sécurité de Donald Trump, après avoir constaté que des centaines de personnes s’étaient rassemblées près de la résidence officielle. Les esprits étaient particulièrement surchauffés. Certains manifestants auraient d’ailleurs jeté des pierres en direction de la Maison Blanche.

Publicité

En s’installant dans le Bunker, Donald Trump est resté à l’abri des attaques et d’éventuels actes terroristes, pendant environ une heure selon le New York Times qui dévoile l’information.

Même si la Maison Blanche n’a pas confirmé cette information, il reste que les tensions sont bien vives entre les populations constituées en majorité des communautés noires et l’administration centrale.

D’après les médias américains, un discours que devait prononcer le président Trump depuis la Maison Blanche a été finalement annulé en raison de réelles propositions concernant le racisme et les violences policières aux Etats-Unis.

Les seules messages du président américain provenaient de Twitter. A travers ce réseau social, le président Trump a demandé l’utilisation plus récurrente de la garde nationale, attaquer les mouvements antifascistes et retweeté un message demandant à la police d’utiliser plus intensément la force pour mettre fin aux rassemblements. Des mesures qui risquent de susciter de nouvelles tensions.

Crédit photo: vietnam Times