La défiance commence à s’installer dans certains quartiers dakarois. Hier, des jeunes de Niarry Tally et Grand-Dakar, Grand-Yoff ou Hlm ont brûlé des pneus dans la rue pour manifester contre le couvre-feu installé pour casser la chaîne de contamination du Coronavirus. Mais, l’intervention prompte des Forces de l’ordre a permis de rétablir l’ordre dans ces quartiers où les gens étouffent à cause de la promiscuité. Les mêmes scènes ont eu aussi lieu à Kaolack.

Ces actes font suite à la nuit agitée vécue par les populations de Touba, Mbacké, Diourbel, Thiès et Tamba qui ont connu des séries de manifestations. Ces gamins, dopés par une énergie invisible, dénonçaient le maintien du couvre-feu. Une situation inédite et incroyable qui montre la défiance qui escorte de plus en plus les décisions des autorités.

Lequotidien Journal d’informations Générales

L’article Manifestations contre le couvre-feu : Dakar contaminée par Touba, Thiès et Tamba est apparu en premier sur Snap221.info.