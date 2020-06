Les flics n’ont pas chômé lors des dernières nuits de révolte.

Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a annoncé hier l’arrestation de «plus de 200 personnes» dans les manifestations survenues mardi et mercredi dans plusieurs villes du pays. Il a parlé de ces arrestations lors d’un point de presse donné conjointement avec ses collègues chargés de la Santé et de l’action sociale, Abdou­laye Diouf Sarr, des Transports terrestres, Oumar Youm, de la Culture et de la communication, Abdoulaye Diop, durant lequel il a annoncé la levée des dernières mesures restrictives sur le trans­port et l’allégement du couvre-feu.

Les manifestations survenues mardi et mercredi dans plusieurs villes ont été organisées par des jeunes qui réclamaient la levée de certaines mesures prises par l’Etat pour éradiquer la pandémie de Coronavirus, notamment l’interdiction du transport interurbain et le couvre-feu.

Lequotidien Journal d’informations Générales

L’article Manifestations contre l’Etat d’urgence : Plus de 200 personnes arrêtées est apparu en premier sur Snap221.info.