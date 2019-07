Manifestations Petrogaz : Les étudiants républicains à l’assaut de ‘’Aar Li Ñu Bokk’’

Au cours d’une Assemblée générale ce mardi du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer), Mor Ngom, ministre-conseiller personnel du Président Macky Sall, a appelé ces derniers à «faire face à la plateforme ‘’Aar Li Ñu Bokk’’ qui continue de réclamer la transparence dans la gestion des ressources naturelles». Un appel qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. «Tous les coordonnateurs des Meer départementaux et universitaires ont pris l’engagement d’organiser des Assemblées générales régulières pour mobiliser tous les étudiants pour faire face à cette opposition malsaine, qui continue de mettre le Sénégal dans une perpétuelle campagne électorale alors que le peuple a renouvelé sa confiance au Président Macky Sall», a déclaré le coordonnateur du Meer, Abdoulaye Diagne, devant le coordonnateur de la Convergence des cadres républicaines (Ccr), Abdoulaye Diouf Sarr, et d’autres responsables du parti.

Poursuivant, il met en garde : «On va leur barrer la route à travers notre armature organisationnelle qui est le Meer national. Dans tous les départements où ils vont organiser des manifestations, nous allons les contrer. Ils nous trouveront sur leur chemin. Nous ferons face à eux et nous utiliserons tous les moyens pour réussir». Car, pour le patron du Meer, l’opposition n’est pas animée par une volonté d’aider le Président Sall qui, d’après lui, a mis le Sénégal sur les rampes de l’émergence. «Le chef de l’État a lancé un dialogue national et les a même tous invités à intégrer le Cos-Petrogaz. Mais, apparemment, ils veulent déstabiliser le pays. Ce que nous n’accepterons pas », a-t-il regretté. Ces étudiants républicains ont par ailleurs promis de dérouler un programme visant à assister leurs camarades vivant avec un handicap et un autre programme zéro déchet pour « faire du Sénégal, le pays le plus propre dans le monde ».